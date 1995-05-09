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Черноморец VS Локомотив
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Черноморец - Локомотив: 08 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:4
Черноморец - Локомотив: 08 мая 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
8 мая 1995, 23:00 МСК
8.05.1995, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-
События
Матч окончен 2:4
Прошлые матчи
05.08.2003
05 авг. 2003
вт
23:00
Локомотив
1 : 0
Черноморец
05.08.2003
05 авг. 2003
вт
23:00
Локомотив
1
Черноморец
0
17.05.2003
17 мая 2003
сб
23:00
Черноморец
2 : 5
Локомотив
17.05.2003
17 мая 2003
сб
23:00
Черноморец
2
Локомотив
5
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Черноморец
2 : 1
Локомотив
08.10.2001
08 окт. 2001
пн
23:00
Черноморец
2
Локомотив
1
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Локомотив
4 : 0
Черноморец
15.06.2001
15 июня 2001
пт
23:00
Локомотив
4
Черноморец
0
05.09.2000
05 сент. 2000
вт
23:00
Черноморец
0 : 3
Локомотив
05.09.2000
05 сент. 2000
вт
23:00
Черноморец
0
Локомотив
3
25.05.2000
25 мая 2000
чт
23:00
Локомотив
0 : 3
Черноморец
25.05.2000
25 мая 2000
чт
23:00
Локомотив
0
Черноморец
3
14.08.1999
14 авг. 1999
сб
23:00
Локомотив
2 : 1
Черноморец
14.08.1999
14 авг. 1999
сб
23:00
Локомотив
2
Черноморец
1
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Черноморец
1 : 4
Локомотив
08.05.1999
08 мая 1999
сб
23:00
Черноморец
1
Локомотив
4
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Черноморец
1 : 2
Локомотив
21.08.1998
21 авг. 1998
пт
23:00
Черноморец
1
Локомотив
2
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Локомотив
1 : 1
Черноморец
08.05.1998
08 мая 1998
пт
23:00
Локомотив
1
Черноморец
1
05.10.1997
05 окт. 1997
вс
23:00
Локомотив
2 : 1
Черноморец
05.10.1997
05 окт. 1997
вс
23:00
Локомотив
2
Черноморец
1
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Черноморец
1 : 1
Локомотив
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Черноморец
1
Локомотив
1
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Локомотив
3 : 1
Черноморец
11.10.1996
11 окт. 1996
пт
23:00
Локомотив
3
Черноморец
1
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Черноморец
1 : 1
Локомотив
02.07.1996
02 июля 1996
вт
23:00
Черноморец
1
Локомотив
1
06.09.1995
06 сент. 1995
ср
23:00
Локомотив
5 : 0
Черноморец
06.09.1995
06 сент. 1995
ср
23:00
Локомотив
5
Черноморец
0
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Черноморец
2 : 4
Локомотив
08.05.1995
08 мая 1995
пн
23:00
Черноморец
2
Локомотив
4
Новости
В сборную России вызван 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
19 марта, 21:10
«Отказался от алкоголя – никого из друзей не осталось». Главное из интервью Денисова – о жизни во время и после футбола
#Игорь Денисов
15 марта, 20:45
Камано не забивал за «Локомотив» полгода и ни с кем не разговаривал. Сейчас ожил
#Франсуа Камано
14 марта, 20:41
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
«Локомотив» выиграл все пять матчей в 2021 году и пропустил всего один гол
18 марта, 19:04
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. У него 0 поражений после зимней паузы
14 марта, 21:09
Камано забил в РПЛ впервые за 17 матчей
14 марта, 20:51
«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
08 марта, 18:58
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Смолов вышел на замену в игре с «Арсеналом». За шесть минут он отдал голевую и забил впервые с сентября
08 марта, 15:43