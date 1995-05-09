Черноморец - Локомотив: 08 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:4

Черноморец - Локомотив: 08 мая 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
8 мая 1995, 23:00 МСК
8.05.1995, 23:00 МСК
понедельник
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
69
Куликов
Даниил Куликов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76
Мухин
Максим Мухин
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
25
Камано
Франсуа Камано
88
Лисакович
Виталий Лисакович
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
27
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
6
Баринов
Дмитрий Баринов
-
74
Черный
Артур Черный
-
38
Титков
Николай Титков
-
9
Смолов
Федор Смолов
-
19
Эдер
Эдер
-
92
Агеев
Михаил Агеев
-

События

Матч окончен 2:4

Прошлые матчи

05.08.2003 05 авг. 2003 вт 23:00
Локомотив
1 : 0
Черноморец
05.08.2003 05 авг. 2003 вт 23:00
Локомотив
1
Черноморец
0
17.05.2003 17 мая 2003 сб 23:00
Черноморец
2 : 5
Локомотив
17.05.2003 17 мая 2003 сб 23:00
Черноморец
2
Локомотив
5
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Черноморец
2 : 1
Локомотив
08.10.2001 08 окт. 2001 пн 23:00
Черноморец
2
Локомотив
1
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Локомотив
4 : 0
Черноморец
15.06.2001 15 июня 2001 пт 23:00
Локомотив
4
Черноморец
0
05.09.2000 05 сент. 2000 вт 23:00
Черноморец
0 : 3
Локомотив
05.09.2000 05 сент. 2000 вт 23:00
Черноморец
0
Локомотив
3
25.05.2000 25 мая 2000 чт 23:00
Локомотив
0 : 3
Черноморец
25.05.2000 25 мая 2000 чт 23:00
Локомотив
0
Черноморец
3
14.08.1999 14 авг. 1999 сб 23:00
Локомотив
2 : 1
Черноморец
14.08.1999 14 авг. 1999 сб 23:00
Локомотив
2
Черноморец
1
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Черноморец
1 : 4
Локомотив
08.05.1999 08 мая 1999 сб 23:00
Черноморец
1
Локомотив
4
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Черноморец
1 : 2
Локомотив
21.08.1998 21 авг. 1998 пт 23:00
Черноморец
1
Локомотив
2
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Локомотив
1 : 1
Черноморец
08.05.1998 08 мая 1998 пт 23:00
Локомотив
1
Черноморец
1
05.10.1997 05 окт. 1997 вс 23:00
Локомотив
2 : 1
Черноморец
05.10.1997 05 окт. 1997 вс 23:00
Локомотив
2
Черноморец
1
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Черноморец
1 : 1
Локомотив
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Черноморец
1
Локомотив
1
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Локомотив
3 : 1
Черноморец
11.10.1996 11 окт. 1996 пт 23:00
Локомотив
3
Черноморец
1
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
Черноморец
1 : 1
Локомотив
02.07.1996 02 июля 1996 вт 23:00
Черноморец
1
Локомотив
1
06.09.1995 06 сент. 1995 ср 23:00
Локомотив
5 : 0
Черноморец
06.09.1995 06 сент. 1995 ср 23:00
Локомотив
5
Черноморец
0
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
Черноморец
2 : 4
Локомотив
08.05.1995 08 мая 1995 пн 23:00
Черноморец
2
Локомотив
4

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