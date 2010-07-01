Черноморец - Кубань (ЛФЛ): 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1

Черноморец - Кубань (ЛФЛ): 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 18:30 МСК
1.07.2010, 18:30 МСК
четверг
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Кубань (ЛФЛ)
мин
-
Марков
Николай Марков

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:30
Черноморец
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
01.07.2010 01 июля 2010 чт 18:30
Черноморец
2
Кубань (ЛФЛ)
1
17.10.2008 17 окт. 2008 пт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 2
Черноморец
17.10.2008 17 окт. 2008 пт 18:00
Кубань (ЛФЛ)
4
Черноморец
2
24.06.2008 24 июня 2008 вт 19:00
Черноморец
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.06.2008 24 июня 2008 вт 19:00
Черноморец
0
Кубань (ЛФЛ)
1

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