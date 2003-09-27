Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
26 сент. 2003, 23:00 МСК
26.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы