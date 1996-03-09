Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
9 марта 1996, -:- МСК
9.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы