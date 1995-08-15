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Черноморец VS КАМАЗ
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Черноморец - КАМАЗ: 14 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Черноморец - КАМАЗ: 14 августа 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
14 авг. 1995, 23:00 МСК
14.08.1995, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3
Черноморец
1
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Черноморец
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
17:00
КАМАЗ
1
Черноморец
1
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
11.05.2009
11 мая 2009
пн
17:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
27.10.2008
27 окт. 2008
пн
18:00
КАМАЗ
2 : 2
Черноморец
27.10.2008
27 окт. 2008
пн
18:00
КАМАЗ
2
Черноморец
2
08.07.2008
08 июля 2008
вт
18:30
Черноморец
0 : 0
КАМАЗ
08.07.2008
08 июля 2008
вт
18:30
Черноморец
0
КАМАЗ
0
22.08.1997
22 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
0 : 0
Черноморец
22.08.1997
22 авг. 1997
пт
23:00
КАМАЗ
0
Черноморец
0
22.04.1997
22 апр. 1997
вт
23:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
22.04.1997
22 апр. 1997
вт
23:00
Черноморец
1
КАМАЗ
0
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
КАМАЗ
5 : 0
Черноморец
09.08.1996
09 авг. 1996
пт
23:00
КАМАЗ
5
Черноморец
0
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Черноморец
4 : 1
КАМАЗ
16.03.1996
16 марта 1996
сб
-:-
Черноморец
4
КАМАЗ
1
14.08.1995
14 авг. 1995
пн
23:00
Черноморец
2 : 1
КАМАЗ
14.08.1995
14 авг. 1995
пн
23:00
Черноморец
2
КАМАЗ
1
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
КАМАЗ
2 : 0
Черноморец
23.06.1995
23 июня 1995
пт
23:00
КАМАЗ
2
Черноморец
0
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