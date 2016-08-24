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Кубок России
Черноморец VS Факел
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Черноморец - Факел: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Черноморец - Факел: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
24 авг. 2016, 19:00 МСК
24.08.2016, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Факел
мин
1
Саутин
Александр Саутин
10
Акбашев
Роман Акбашев
88
Мастерной
Владислав Мастерной
22
Разборов
Андрей Разборов
11
Мазуров
Илья Мазуров
3
N. Zajtsev
N. Zajtsev
6
Шепилов
Денис Шепилов
39
Пейчинович
Неманья Пейчинович
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
33
Замалиев
Наиль Замалиев
34
Дмитриев
Олег Дмитриев
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
4
Дашаев
Аслан Дашаев
-
26
Почивалин
Валерий Почивалин
-
25
Смирнов
Михаил Смирнов
-
87
Коробов
Дмитрий Коробов
-
56
Седов
Максим Седов
-
91
Яковлев
Павел Яковлев
-
9
Подбельцев
Александр Подбельцев
-
2
Vasili Cherov
Vasili Cherov
-
19
Максимов
Максим Максимов
-
80
Valeri Tsarukyan
Valeri Tsarukyan
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
19:00
Черноморец
0 : 1
Факел
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
19:00
Черноморец
0
Факел
1
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Факел
0
Черноморец
0
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1
Черноморец
0
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Черноморец
1
Факел
0
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Черноморец
1 : 0
Факел
10.08.2001
10 авг. 2001
пт
23:00
Черноморец
1
Факел
0
27.04.2001
27 апр. 2001
пт
23:00
Факел
0 : 1
Черноморец
27.04.2001
27 апр. 2001
пт
23:00
Факел
0
Черноморец
1
13.10.2000
13 окт. 2000
пт
23:00
Факел
2 : 2
Черноморец
13.10.2000
13 окт. 2000
пт
23:00
Факел
2
Черноморец
2
17.06.2000
17 июня 2000
сб
23:00
Черноморец
3 : 1
Факел
17.06.2000
17 июня 2000
сб
23:00
Черноморец
3
Факел
1
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Факел
0 : 0
Черноморец
17.10.1997
17 окт. 1997
пт
23:00
Факел
0
Черноморец
0
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Черноморец
3 : 0
Факел
24.06.1997
24 июня 1997
вт
23:00
Черноморец
3
Факел
0
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