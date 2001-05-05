Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
4 мая 2001, 23:00 МСК
4.05.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы