Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
10 марта 2001, -:- МСК
10.03.2001, -:- МСК
суббота
Составы