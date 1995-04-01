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Черноморец VS ЦСКА
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Черноморец - ЦСКА: 31 марта 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:3
Черноморец - ЦСКА: 31 марта 1995 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
31 марта 1995, 23:00 МСК
31.03.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
ЦСКА
3 : 2
Черноморец
19.09.2003
19 сент. 2003
пт
23:00
ЦСКА
3
Черноморец
2
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Черноморец
0 : 1
ЦСКА
22.04.2003
22 апр. 2003
вт
23:00
Черноморец
0
ЦСКА
1
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
ЦСКА
2 : 1
Черноморец
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
ЦСКА
2
Черноморец
1
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Черноморец
2 : 0
ЦСКА
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Черноморец
2
ЦСКА
0
21.07.2000
21 июля 2000
пт
23:00
Черноморец
3 : 0
ЦСКА
21.07.2000
21 июля 2000
пт
23:00
Черноморец
3
ЦСКА
0
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
ЦСКА
0 : 3
Черноморец
14.04.2000
14 апр. 2000
пт
23:00
ЦСКА
0
Черноморец
3
20.08.1999
20 авг. 1999
пт
23:00
Черноморец
2 : 1
ЦСКА
20.08.1999
20 авг. 1999
пт
23:00
Черноморец
2
ЦСКА
1
14.05.1999
14 мая 1999
пт
23:00
ЦСКА
5 : 2
Черноморец
14.05.1999
14 мая 1999
пт
23:00
ЦСКА
5
Черноморец
2
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
ЦСКА
4 : 1
Черноморец
14.07.1998
14 июля 1998
вт
23:00
ЦСКА
4
Черноморец
1
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Черноморец
1 : 1
ЦСКА
28.03.1998
28 марта 1998
сб
-:-
Черноморец
1
ЦСКА
1
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
Черноморец
0 : 1
ЦСКА
29.08.1997
29 авг. 1997
пт
23:00
Черноморец
0
ЦСКА
1
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
ЦСКА
0 : 1
Черноморец
02.05.1997
02 мая 1997
пт
23:00
ЦСКА
0
Черноморец
1
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
ЦСКА
1 : 3
Черноморец
24.10.1996
24 окт. 1996
чт
23:00
ЦСКА
1
Черноморец
3
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Черноморец
2 : 1
ЦСКА
09.07.1996
09 июля 1996
вт
23:00
Черноморец
2
ЦСКА
1
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
ЦСКА
4 : 0
Черноморец
08.08.1995
08 авг. 1995
вт
23:00
ЦСКА
4
Черноморец
0
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Черноморец
1 : 3
ЦСКА
31.03.1995
31 марта 1995
пт
23:00
Черноморец
1
ЦСКА
3
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
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Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
#
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Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
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22 марта, 14:33
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1