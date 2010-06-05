Черноморец - Ангушт: 05 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:1

Черноморец - Ангушт: 05 июня 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ангушт
Назрань
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
5 июня 2010, 17:00 МСК
5.06.2010, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

05.06.2010 05 июня 2010 сб 17:00
Черноморец
3 : 1
Ангушт
05.06.2010 05 июня 2010 сб 17:00
Черноморец
3
Ангушт
1

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