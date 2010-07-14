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Кубок России
Черноморец VS Амкар
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Черноморец - Амкар: 14 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Черноморец - Амкар: 14 июля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Амкар
Пермь
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
14 июля 2010, 18:30 МСК
14.07.2010, 18:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Амкар
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
19
Идову
Брайан Идову
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
18
Сиваков
Михаил Сиваков
6
Конде
Секу Конде
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
2
Милькович
Александар Милькович
5
Гол
Януш Гол
17
Гащенков
Михаил Гащенков
16
Баланович
Сергей Баланович
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
Запасные
15
Хомич
Дмитрий Хомич
-
95
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
13
Суслов
Кирилл Суслов
-
20
Комолов
Павел Комолов
-
10
Шаваев
Алихан Шаваев
-
27
Костюков
Михаил Костюков
-
8
Огуде
Фегор Огуде
-
32
Мельников
Иван Мельников
-
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
-
9
Бодул
Дарко Бодул
-
14
Прокофьев
Станислав Прокофьев
-
11
Гасилин
Алексей Гасилин
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
14.07.2010
14 июля 2010
ср
18:30
Черноморец
0 : 1
Амкар
14.07.2010
14 июля 2010
ср
18:30
Черноморец
0
Амкар
1
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