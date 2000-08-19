Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 авг. 2000, 23:00 МСК
18.08.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы