Черноморец - Алания: 16 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:3

Черноморец - Алания: 16 июня 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
16 июня 1995, 23:00 МСК
16.06.1995, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-
Алания
мин
77
Хабалов
Алан Хабалов
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
97
Магомедов
Бутта Магомедов
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
8
Хугаев
Алан Хугаев
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
18
Кобесов
Давид Кобесов
11
Хубулов
Владимир Хубулов
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
88
Кобесов
Дмитрий Кобесов
14
Машуков
Ислам Машуков
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
-
7
Зураев
Эльбрус Зураев
-
5
Багаев
Алан Багаев
-
19
Бутаев
Аллон Бутаев
-
70
Гурциев
Батраз Гурциев
-
17
Дзахов
Давид Дзахов
-
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
-
9
Суанов
Руслан Суанов
-
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
-
27
Гогниев
Руслан Гогниев
-
12
Sodiq Anthony Rasheed
Sodiq Anthony Rasheed
-
27
Ruslan Gogniev
Ruslan Gogniev
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
Алания
1 : 0
Черноморец
30.08.2003 30 авг. 2003 сб 23:00
Алания
1
Черноморец
0
09.05.2003 09 мая 2003 пт 23:00
Черноморец
3 : 0
Алания
09.05.2003 09 мая 2003 пт 23:00
Черноморец
3
Алания
0
22.09.2001 22 сент. 2001 сб 23:00
Черноморец
1 : 0
Алания
22.09.2001 22 сент. 2001 сб 23:00
Черноморец
1
Алания
0
25.05.2001 25 мая 2001 пт 23:00
Алания
1 : 0
Черноморец
25.05.2001 25 мая 2001 пт 23:00
Алания
1
Черноморец
0
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Черноморец
1 : 1
Алания
18.08.2000 18 авг. 2000 пт 23:00
Черноморец
1
Алания
1
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Алания
1 : 0
Черноморец
12.05.2000 12 мая 2000 пт 23:00
Алания
1
Черноморец
0
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Алания
3 : 1
Черноморец
01.10.1999 01 окт. 1999 пт 23:00
Алания
3
Черноморец
1
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Черноморец
1 : 0
Алания
22.06.1999 22 июня 1999 вт 23:00
Черноморец
1
Алания
0
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Алания
3 : 1
Черноморец
19.09.1998 19 сент. 1998 сб 23:00
Алания
3
Черноморец
1
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Черноморец
1 : 2
Алания
02.06.1998 02 июня 1998 вт 23:00
Черноморец
1
Алания
2
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Алания
1 : 3
Черноморец
09.11.1997 09 нояб. 1997 вс -:-
Алания
1
Черноморец
3
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Черноморец
1 : 2
Алания
08.07.1997 08 июля 1997 вт 23:00
Черноморец
1
Алания
2
18.09.1996 18 сент. 1996 ср 23:00
Алания
2 : 1
Черноморец
18.09.1996 18 сент. 1996 ср 23:00
Алания
2
Черноморец
1
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Черноморец
1 : 2
Алания
07.05.1996 07 мая 1996 вт 23:00
Черноморец
1
Алания
2
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
Алания
3 : 0
Черноморец
28.07.1995 28 июля 1995 пт 23:00
Алания
3
Черноморец
0
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Черноморец
0 : 3
Алания
16.06.1995 16 июня 1995 пт 23:00
Черноморец
0
Алания
3

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