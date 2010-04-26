Черноморец - Дружба: 25 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:0

Черноморец - Дружба: 25 апреля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Дружба
Майкоп
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
25 апр. 2010, 23:00 МСК
25.04.2010, 23:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:30
Дружба
0 : 1
Черноморец
28.07.2019 28 июля 2019 вс 18:30
Дружба
0
Черноморец
1
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 12:00
Дружба
0 : 1
Черноморец
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 12:00
Дружба
0
Черноморец
1
24.07.2017 24 июля 2017 пн 16:00
Дружба
2 : 4
Черноморец
24.07.2017 24 июля 2017 пн 16:00
Дружба
2
Черноморец
4
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 23:00
Черноморец
2 : 0
Дружба
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 23:00
Черноморец
2
Дружба
0

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