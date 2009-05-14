Матч завершен
Череповец
Череповец
0:1
Матч завершен
Спартак
Кострома
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
13 мая 2009, 23:00 МСК
13.05.2009, 23:00 МСК
среда
Составы