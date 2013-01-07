Матч завершен
Челтенхэм
Челтенхэм
1:5
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
7 янв. 2013, 22:45 МСК
7.01.2013, 22:45 МСК
понедельник
Составы