Матч завершен
Челтенхэм
Челтенхэм
0:0
Матч завершен
Донкастер Роверс
Донкастер
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
13 янв. 2009, 22:45 МСК
13.01.2009, 22:45 МСК
вторник
Составы