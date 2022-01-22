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Челси VS Тоттенхэм
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Челси - Тоттенхэм: 22 января 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Тоттенхэм: 22 января 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0
Челси
1
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:30
Челси
0
Тоттенхэм
0
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
Челси
2
Тоттенхэм
1
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Челси
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
19:30
Тоттенхэм
0
Челси
2
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Челси
2 : 0
Тоттенхэм
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
23:00
Челси
2
Тоттенхэм
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Тоттенхэм
3 : 1
Челси
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
20:30
Тоттенхэм
3
Челси
1
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Челси
1 : 3
Тоттенхэм
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
18:00
Челси
1
Тоттенхэм
3
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Челси
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
Тоттенхэм
1
Челси
2
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:15
Челси
4 : 2
Тоттенхэм
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:15
Челси
4
Тоттенхэм
2
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Челси
04.01.2017
04 янв. 2017
ср
23:00
Тоттенхэм
2
Челси
0
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:30
Челси
2
Тоттенхэм
1
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
Челси
2
Тоттенхэм
2
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Челси
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Тоттенхэм
0
Челси
0
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
20:30
Тоттенхэм
5
Челси
3
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
Челси
3 : 0
Тоттенхэм
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
22:45
Челси
3
Тоттенхэм
0
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:30
Челси
4 : 0
Тоттенхэм
08.03.2014
08 марта 2014
сб
20:30
Челси
4
Тоттенхэм
0
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
14:45
Тоттенхэм
1 : 1
Челси
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
14:45
Тоттенхэм
1
Челси
1
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Челси
2
Тоттенхэм
2
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
14:45
Тоттенхэм
2 : 4
Челси
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
14:45
Тоттенхэм
2
Челси
4
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
20:00
Тоттенхэм
1 : 5
Челси
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
20:00
Тоттенхэм
1
Челси
5
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