Челси - Тоттенхэм: 22 января 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Тоттенхэм: 22 января 2022 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
22 янв. 2022, 18:00 МСК
22.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021 04 февр. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
0
Челси
1
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
Челси
0
Тоттенхэм
0
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
Челси
2
Тоттенхэм
1
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 19:30
Тоттенхэм
0 : 2
Челси
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 19:30
Тоттенхэм
0
Челси
2
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Челси
2 : 0
Тоттенхэм
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Челси
2
Тоттенхэм
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:30
Тоттенхэм
3 : 1
Челси
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 20:30
Тоттенхэм
3
Челси
1
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Челси
1 : 3
Тоттенхэм
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Челси
1
Тоттенхэм
3
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
1 : 2
Челси
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
1
Челси
2
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:15
Челси
4 : 2
Тоттенхэм
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:15
Челси
4
Тоттенхэм
2
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Челси
04.01.2017 04 янв. 2017 ср 23:00
Тоттенхэм
2
Челси
0
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 20:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 20:30
Челси
2
Тоттенхэм
1
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Челси
2
Тоттенхэм
2
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Челси
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 15:00
Тоттенхэм
0
Челси
0
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 20:30
Тоттенхэм
5
Челси
3
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Челси
3 : 0
Тоттенхэм
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Челси
3
Тоттенхэм
0
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:30
Челси
4 : 0
Тоттенхэм
08.03.2014 08 марта 2014 сб 20:30
Челси
4
Тоттенхэм
0
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 14:45
Тоттенхэм
1 : 1
Челси
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 14:45
Тоттенхэм
1
Челси
1
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Челси
2
Тоттенхэм
2
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 14:45
Тоттенхэм
2 : 4
Челси
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 14:45
Тоттенхэм
2
Челси
4
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 20:00
Тоттенхэм
1 : 5
Челси
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 20:00
Тоттенхэм
1
Челси
5

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