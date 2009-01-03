Матч завершен
Челси
Лондон
1:1
Матч завершен
Саутенд Юнайтед
Саутенд-он-Си
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2009, -:- МСК
3.01.2009, -:- МСК
суббота
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