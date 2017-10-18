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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Луис 11
Азар 37
Азар 75
3:3
Матч завершен
Рома
Рим
Коларов 40
Джеко 64
Джеко 70
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2017, 21:45 МСК
18.10.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
30
Луис
Давид Луис
11'
11'
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
37'
75'
37', 75'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
16
Кенеди
Роберт Кенеди
36
Скотт
Кайл Скотт
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
40'
40'
90
5
Жуан
Жуан
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
90
30
Жерсон
Жерсон
90
9
Джеко
Эдин Джеко
64'
70'
64', 70'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Ундер
Дженгиз Ундер
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави