Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
1:2
Первый матч 1:2

Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
9 марта 2016, 22:45 МСК
9.03.2016, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
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Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

09.03.2016 09 марта 2016 ср 22:45
Челси
1 : 2
ПСЖ
09.03.2016 09 марта 2016 ср 22:45
Челси
1
ПСЖ
2
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
ПСЖ
2 : 1
Челси
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
ПСЖ
2
Челси
1
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2
ПСЖ
2
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1
Челси
1
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 21:45
Челси
2 : 0
ПСЖ
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 21:45
Челси
2
ПСЖ
0
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 21:45
ПСЖ
3 : 1
Челси
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 21:45
ПСЖ
3
Челси
1

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