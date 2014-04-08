Матч завершен
Челси
Лондон
Шюррле 31
Ба 86
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
8 апр. 2014, 21:45 МСК
8.04.2014, 21:45 МСК
вторник
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Азар
Эден Азар
17
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
64
0
Луис
Давид Луис
90
0
Оскар
Оскар
79
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Шварцер
Марк Шварцер
0
Коул
Эшли Коул
0
Калас
Томаш Калас
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Шюррле
Андре Шюррле
31'
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Ба
Демба Ба
86'
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
71
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
54
0
Моура
Лукас Моура
83
0
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Динь
Люка Динь
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Кабай
Йоан Кабай
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Менез
Жереми Менез