Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
1:2
Первый матч 1:2

Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
9 марта 2016, 22:45 МСК
9.03.2016, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
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События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

09.03.2016 09 марта 2016 ср 22:45
Челси
1 : 2
ПСЖ
09.03.2016 09 марта 2016 ср 22:45
Челси
1
ПСЖ
2
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
ПСЖ
2 : 1
Челси
16.02.2016 16 февр. 2016 вт 22:45
ПСЖ
2
Челси
1
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Челси
2
ПСЖ
2
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
ПСЖ
1
Челси
1
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 21:45
Челси
2 : 0
ПСЖ
08.04.2014 08 апр. 2014 вт 21:45
Челси
2
ПСЖ
0
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 21:45
ПСЖ
3 : 1
Челси
02.04.2014 02 апр. 2014 ср 21:45
ПСЖ
3
Челси
1

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