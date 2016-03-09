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Челси VS ПСЖ
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Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
1:2
Первый матч 1:2
Челси - ПСЖ: 09 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
9 марта 2016, 22:45 МСК
9.03.2016, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
09.03.2016
09 марта 2016
ср
22:45
Челси
1 : 2
ПСЖ
09.03.2016
09 марта 2016
ср
22:45
Челси
1
ПСЖ
2
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
ПСЖ
2 : 1
Челси
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
ПСЖ
2
Челси
1
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2
ПСЖ
2
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1
Челси
1
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
21:45
Челси
2 : 0
ПСЖ
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
21:45
Челси
2
ПСЖ
0
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
21:45
ПСЖ
3 : 1
Челси
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
21:45
ПСЖ
3
Челси
1
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36