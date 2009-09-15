Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 48
1:0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Конрад Плауц
Конрад Плауц
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
77
0
Анелька
Николя Анелька
48'
48'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Коул
Джо Коул
0
Старридж
Даниэль Старридж
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуарин
Фреди Гуарин
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
63
0
Халк
Халк
90
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Майкон
Майкон
0
Беллуски
Фернандо Беллуски
0
Коста
Томас Коста
0
Варела
Сильвестр Варела