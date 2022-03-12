Челси - Ньюкасл Юнайтед: 12 марта 2022 смотреть онлайн

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Лондон
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Челси - Ньюкасл Юнайтед: 12 марта 2022 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
12 марта 2022, 18:00 МСК
12.03.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс

Прошлые матчи

15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Челси
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
2
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Челси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Челси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:30
Челси
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 20:30
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
1
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Челси
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
2
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Челси
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
0
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 16:30
Челси
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 16:30
Челси
3
Ньюкасл Юнайтед
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 15:30
Челси
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 15:30
Челси
3
Ньюкасл Юнайтед
1
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:30
Челси
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 20:30
Челси
5
Ньюкасл Юнайтед
1
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Челси
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
2
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Челси
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
1
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Челси
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Челси
3
Ньюкасл Юнайтед
0
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Челси
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Челси
0
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Челси
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Челси
2
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Челси
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
02.05.2012 02 мая 2012 ср 21:45
Челси
0
Ньюкасл Юнайтед
2
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Челси
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Челси
3
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:30
Челси
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:30
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
2

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