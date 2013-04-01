Матч завершен
Челси
Лондон
Ба 49
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
1 апр. 2013, 14:30 МСК
1.04.2013, 14:30 МСК
понедельник
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
22
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Оскар
Оскар
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Ба
Демба Ба
49'
49'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Терри
Джон Терри
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Торрес
Фернандо Торрес
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Клеверли
Том Клеверли
61
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
80
0
Нани
Нани
65
0
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
0
Янг
Эшли Янг
0
Вермийл
Марник Вермийл
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Кагава
Синдзи Кагава
0
Пауэлл
Ник Пауэлл
0
ван Перси
Робин ван Перси