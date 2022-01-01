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Челси VS Ливерпуль
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Челси - Ливерпуль: 01 января 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Ливерпуль: 01 января 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2022, 18:00 МСК
1.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0
Челси
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
Челси
0 : 2
Ливерпуль
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
18:30
Челси
0
Ливерпуль
2
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
Ливерпуль
5 : 3
Челси
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:15
Ливерпуль
5
Челси
3
03.03.2020
03 марта 2020
вт
22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
03.03.2020
03 марта 2020
вт
22:45
Челси
2
Ливерпуль
0
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Челси
1 : 2
Ливерпуль
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Челси
1
Ливерпуль
2
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:30
Ливерпуль
2 : 0
Челси
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
18:30
Ливерпуль
2
Челси
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Челси
1 : 1
Ливерпуль
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Челси
1
Ливерпуль
1
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
Челси
1 : 0
Ливерпуль
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:30
Челси
1
Ливерпуль
0
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
Ливерпуль
1 : 1
Челси
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
20:30
Ливерпуль
1
Челси
1
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
23:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
23:00
Ливерпуль
1
Челси
1
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
22:00
Челси
1 : 2
Ливерпуль
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
22:00
Челси
1
Ливерпуль
2
11.05.2016
11 мая 2016
ср
22:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
11.05.2016
11 мая 2016
ср
22:00
Ливерпуль
1
Челси
1
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
Челси
1 : 3
Ливерпуль
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
Челси
1
Ливерпуль
3
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1
Ливерпуль
1
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
1 : 2
Челси
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
1
Челси
2
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:05
Ливерпуль
0 : 2
Челси
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:05
Ливерпуль
0
Челси
2
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
Челси
2 : 1
Ливерпуль
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
19:00
Челси
2
Ливерпуль
1
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
18:00
Ливерпуль
2
Челси
2
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
19:00
Челси
1
Ливерпуль
1
08.05.2012
08 мая 2012
вт
22:00
Ливерпуль
4 : 1
Челси
08.05.2012
08 мая 2012
вт
22:00
Ливерпуль
4
Челси
1
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