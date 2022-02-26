Челси - Лестер Сити: 26 февраля 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Лестер Сити: 26 февраля 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
26 февр. 2022, 18:00 МСК
26.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
18.05.2021 18 мая 2021 вт 22:15
Челси
2
Лестер Сити
1
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:15
Челси
0 : 1
Лестер Сити
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:15
Челси
0
Лестер Сити
1
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020 28 июня 2020 вс 18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019 12 мая 2019 вс 17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018 18 марта 2018 вс 19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:05
Челси
5
Лестер Сити
2

Новости

Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
# Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28