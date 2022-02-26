Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Патрик Шик
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Дания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Челси VS Лестер Сити
Поделиться:
Челси - Лестер Сити: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Лестер Сити: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
26 февр. 2022, 18:00 МСК
26.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
Челси
2
Лестер Сити
1
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:15
Челси
0 : 1
Лестер Сити
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:15
Челси
0
Лестер Сити
1
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2
Челси
0
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Челси
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:00
Лестер Сити
0
Челси
1
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Челси
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2
Челси
2
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1 : 1
Лестер Сити
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:30
Челси
1
Лестер Сити
1
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0
Челси
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
1
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1 : 2
Челси
18.03.2018
18 марта 2018
вс
19:30
Лестер Сити
1
Челси
2
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 0
Лестер Сити
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Челси
0
Лестер Сити
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1 : 2
Челси
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Лестер Сити
1
Челси
2
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 3
Челси
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Лестер Сити
0
Челси
3
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3 : 0
Лестер Сити
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
14:30
Челси
3
Лестер Сити
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1 : 1
Лестер Сити
15.05.2016
15 мая 2016
вс
17:00
Челси
1
Лестер Сити
1
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2 : 1
Челси
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
23:00
Лестер Сити
2
Челси
1
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1
Челси
3
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2 : 0
Лестер Сити
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Челси
2
Лестер Сити
0
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5 : 2
Лестер Сити
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:05
Челси
5
Лестер Сити
2
Новости
Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28