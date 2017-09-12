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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Челси
Лондон
Педро 5
Дзаппакоста 30
Аспиликуэта 55
Бакайоко 71
Батшуайи 76
Медведев 82
6:0
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
12 сент. 2017, 21:45 МСК
12.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
55'
55'
75
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
30'
30'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
63
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
76'
76'
90
11
Педро
Педро
5'
5'
58
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
30
Луис
Давид Луис
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
10
Азар
Эден Азар
15
Мозес
Виктор Мозес
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
71'
9
Мората
Альваро Мората
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
52
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
70
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
82'
82'
90
2
Гараев
Гара Гараев
70
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
77
Геррье
Уайлд-Дональд Геррье
90
9
Ндлову
Дино Ндлову
90
10
Энрике
Педро Энрике
77
Запасные
1
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
7
Амиргулиев
Рахид Амиргулиев
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев
11
Эмрели
Махир Эмрели