Матч завершен
Челси
Лондон
7:0
Матч завершен
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2011, 18:00 МСК
9.01.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы