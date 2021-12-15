Челси - Эвертон: 15 декабря 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Эвертон: 15 декабря 2021 смотреть онлайн

Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2021, 23:00 МСК
15.12.2021, 23:00 МСК
среда
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
12
Динь
Люка Динь
5
Кин
Майкл Кин
4
Холгейт
Мэйсон Холгейт
22
Годфри
Бен Годфри
6
Аллан
Аллан
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
7
Ришарлисон
Ришарлисон
Запасные
33
Ольсен
Робин Ольсен
-
31
Виржиния
Жоау Виржиния
-
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
-
18
Нкунку
Нильс Нкунку
-
48
Джон
Кайл Джон
-
21
Гомеш
Андре Гомеш
-
20
Бернард
Бернард
-
17
Ивоби
Алекс Ивоби
-
Главный тренер
Карло Анчелотти

Прошлые матчи

08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021 08 марта 2021 пн 21:00
Челси
2
Эвертон
0
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Эвертон
1 : 0
Челси
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Эвертон
1
Челси
0
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Челси
4 : 0
Эвертон
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Челси
4
Эвертон
0
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
3 : 1
Челси
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 15:30
Эвертон
3
Челси
1
17.03.2019 17 марта 2019 вс 19:30
Эвертон
2 : 0
Челси
17.03.2019 17 марта 2019 вс 19:30
Эвертон
2
Челси
0
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:15
Челси
0 : 0
Эвертон
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:15
Челси
0
Эвертон
0
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:30
Эвертон
0 : 0
Челси
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:30
Эвертон
0
Челси
0
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:30
Челси
2 : 0
Эвертон
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 15:30
Челси
2
Эвертон
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:05
Эвертон
0 : 3
Челси
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:05
Эвертон
0
Челси
3
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:30
Челси
5 : 0
Эвертон
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 20:30
Челси
5
Эвертон
0
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Эвертон
2 : 0
Челси
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:30
Эвертон
2
Челси
0
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Челси
3 : 3
Эвертон
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 18:00
Челси
3
Эвертон
3
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:45
Эвертон
3 : 1
Челси
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 14:45
Эвертон
3
Челси
1
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Челси
1 : 0
Эвертон
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Челси
1
Эвертон
0
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 19:30
Эвертон
3 : 6
Челси
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 19:30
Эвертон
3
Челси
6
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 15:45
Челси
1 : 0
Эвертон
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 15:45
Челси
1
Эвертон
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:30
Эвертон
1 : 0
Челси
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:30
Эвертон
1
Челси
0
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Челси
2 : 1
Эвертон
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Челси
2
Эвертон
1
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 16:30
Эвертон
1 : 2
Челси
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 16:30
Эвертон
1
Челси
2
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Челси
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 18:00
Эвертон
2
Челси
0

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