Челси - БАТЭ: 25 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Челси
Лондон
Лофтус-Чик 2
Лофтус-Чик 8
Лофтус-Чик 54
3:1

Челси - БАТЭ: 25 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Риос 80
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
25 окт. 2018, 22:00 МСК
25.10.2018, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Челси
мин
1
Кепа
Кепа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
2'
8'
54'
2', 8', 54'
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
11
Педро
Педро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
-
15
Мозес
Виктор Мозес
-
8
Баркли
Росс Баркли
-
7
Канте
Н'Голо Канте
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
29
Мората
Альваро Мората
-
БАТЭ
мин
48
Щербицкий
Денис Щербицкий
90
21
Филипенко
Егор Филипенко
90
11
Глеб
Александр Глеб
90
15
Скавыш
Максим Скавыш
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
25
Бага
Дмитрий Бага
90
42
Володько
Максим Володько
90
8
Драгун
Станислав Драгун
90
4
Филипович
Александар Филипович
90
17
Риос
Алексей Риос
80'
80'
90
13
Сигневич
Николай Сигневич
90
Запасные
35
Чичкан
Антон Чичкан
-
5
Яблонский
Евгений Яблонский
-
10
Иванич
Мирко Иванич
-
7
Березкин
Евгений Березкин
-
24
Туоминен
Яссе Туоминен
-

События

Матч окончен 3:1
80'
ГОЛ! 3:1
Алексей Риос
ГОЛ! 3:0
Рубен Лофтус-Чик
54'
34'
Желтая карточка
Александр Глеб
ГОЛ! 2:0
Рубен Лофтус-Чик
8'
ГОЛ! 1:0
Рубен Лофтус-Чик
2'

Прошлые матчи

08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
БАТЭ
0 : 1
Челси
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 20:55
БАТЭ
0
Челси
1
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Челси
3 : 1
БАТЭ
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Челси
3
БАТЭ
1

Новости

Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
# Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14