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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 45
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
18 апр. 2012, 21:45 МСК
18.04.2012, 21:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Рамирес
Рамирес
88
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Мата
Хуан Мата
74
0
Дрогба
Дидье Дрогба
45'
45'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Босингва
Жозе Босингва
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
86
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Санчес
Алексис Санчес
66
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пике
Жерар Пике
0
Бартра
Марк Бартра
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Куэнка
Исаак Куэнка