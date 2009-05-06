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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Челси
Лондон
Эссьен 11
1:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Барселона
Барселона
Иньеста 90
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов,
1/2 финала
6 мая 2009, 21:45 МСК
6.05.2009, 21:45 МСК
среда
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
11'
11'
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
70
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Калу
Саломон Калу
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
84
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Хави
Хави
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90'
90'
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Глеб
Александр Глеб
0
Педро
Педро
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Кркич
Боян Кркич