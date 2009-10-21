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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Калу 41
Калу 52
Лэмпард 69
Переа 90
4:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
21 окт. 2009, 21:45 МСК
21.10.2009, 21:45 МСК
среда
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
75
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Деку
Деку
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
69'
69'
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
41'
52'
41', 52'
72
0
Анелька
Николя Анелька
80
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Брума
Джеффри Брума
0
Коул
Джо Коул
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Старридж
Даниэль Старридж
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90'
90'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Сантана
Клебер Сантана
66
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
53
0
Симау
Симау
78
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Хуанито
Хуанито
0
Родригес
Макси Родригес
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь