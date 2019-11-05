Матч завершен
Челси
Лондон
Жоржиньо 5
Аспиликуэта 63
Жоржиньо 71
Джеймс 74
4:4
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Абрахам 2
Промес 20
Кепа 35
ван де Бек 55
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
63'
63'
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
46
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
87
5
Жоржиньо
Жоржиньо
71'
5'
71', 5'
90
1
Кепа
Кепа
35'
35'
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
29
Томори
Фикайо Томори
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
2'
2'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
60
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
24
Джеймс
Рис Джеймс
74'
7
Канте
Н'Голо Канте
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
47
Гилмор
Билли Гилмор
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Аякс
мин
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
11
Промес
Квинси Промес
20'
20'
90
24
Онана
Андре Онана
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
55'
55'
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
72
7
Нерес
Давид Нерес
72
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
12
Мазрауи
Нуссаир Мазрауи
90
21
Мартинес
Лисандро Мартинес
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
4
Альварес
Эдсон Альварес
28
Дест
Серджино Дест
2
Схюрс
Перр Схюрс
15
Де Йонг
Сим Де Йонг
18
Марин
Рэзван Марин
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар