Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Эссьен 19
Дрогба 26
2:2
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Жевлаков 6
Миросавлевич 87
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
19'
19'
26
0
Коул
Джо Коул
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
26'
26'
90
0
Какута
Гаэль Какута
73
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Брума
Джеффри Брума
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Пиллискирк
Даниэль Пиллискирк
0
Анелька
Николя Анелька
0
Борини
Фабио Борини
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Хаджи
Алтын Хаджи
34
0
Жорже
Паулу Жорже
90
0
Брурсе
Йоост Брурсе
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Косовски
Камил Косовски
71
0
Михаил
Хрисис Михаил
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
6'
6'
83
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Элиа
Мариос Элиа
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Паулиста
Жеан Паулиста
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
87'
0
Брешка
Марио Брешка