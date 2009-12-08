Матч завершен
Челси
Лондон
Эссьен 19
Дрогба 26
2:2
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Жевлаков 6
Миросавлевич 87
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
19'
19'
26
0
Коул
Джо Коул
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
26'
26'
90
0
Какута
Гаэль Какута
73
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Брума
Джеффри Брума
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Пиллискирк
Даниэль Пиллискирк
0
Анелька
Николя Анелька
0
Борини
Фабио Борини
АПОЭЛ
мин
0
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
0
Хаджи
Алтын Хаджи
34
0
Жорже
Паулу Жорже
90
0
Брурсе
Йоост Брурсе
90
0
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
0
Косовски
Камил Косовски
71
0
Михаил
Хрисис Михаил
90
0
Мораиш
Нуну Мораиш
90
0
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
0
Пинту
Элиу Пинту
90
0
Жевлаков
Марцин Жевлаков
6'
6'
83
Запасные
0
Киссас
Тасос Киссас
0
Элиа
Мариос Элиа
0
Сациас
Маринос Сациас
0
Папафанасиу
Андреас Папафанасиу
0
Паулиста
Жеан Паулиста
0
Миросавлевич
Ненад Миросавлевич
87'
0
Брешка
Марио Брешка