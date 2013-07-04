Челик - Гонвед: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Челик
Никшич
1:4
Первый матч 0:9

Челик - Гонвед: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гонвед
Будапешт
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
4 июля 2013, 18:30 МСК
4.07.2013, 18:30 МСК
четверг
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Предварительный состав

Гонвед
мин
40
Мутари
Амаду Мутари
11
Кулач
Владислав Кулач
Запасные
89
Н'Гог
Давид Н'Гог
-

События

Матч окончен 1:4

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 21:30
Гонвед
9 : 0
Челик
11.07.2013 11 июля 2013 чт 21:30
Гонвед
9
Челик
0
04.07.2013 04 июля 2013 чт 18:30
Челик
1 : 4
Гонвед
04.07.2013 04 июля 2013 чт 18:30
Челик
1
Гонвед
4

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