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Кубок России
Челябинск VS Тюмень
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Челябинск - Тюмень: 29 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Челябинск
Челябинск
2:0
Челябинск - Тюмень: 29 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Кубок России, 50 тур
Кубок России,
50 тур
Россия
29 апр. 2010, 14:00 МСК
29.04.2010, 14:00 МСК
четверг
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
28.07.2019
28 июля 2019
вс
15:00
Челябинск
0 : 1
Тюмень
28.07.2019
28 июля 2019
вс
15:00
Челябинск
0
Тюмень
1
22.07.2013
22 июля 2013
пн
16:00
Тюмень
2 : 0
Челябинск
22.07.2013
22 июля 2013
пн
16:00
Тюмень
2
Челябинск
0
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:00
Тюмень
1 : 0
Челябинск
29.07.2012
29 июля 2012
вс
16:00
Тюмень
1
Челябинск
0
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
14:00
Челябинск
2 : 0
Тюмень
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
14:00
Челябинск
2
Тюмень
0
13.05.2009
13 мая 2009
ср
23:00
Тюмень
0 : 2
Челябинск
13.05.2009
13 мая 2009
ср
23:00
Тюмень
0
Челябинск
2
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