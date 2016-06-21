Матч завершен
Чехия
0:2
Матч завершен
Турция
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
21 июня 2016, 22:00 МСК
21.06.2016, 22:00 МСК
вторник
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы