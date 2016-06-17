Матч завершен
Чехия
2:2
Матч завершен
Хорватия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
17 июня 2016, 19:00 МСК
17.06.2016, 19:00 МСК
пятница
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы