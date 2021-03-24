Чехия (мол.) - Италия (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Чехия (мол.)
1:1

Чехия (мол.) - Италия (мол.): 24 марта 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Италия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1 тур

Чемпионат Европы U-21,

1 тур
24 марта 2021, 20:00 МСК
24.03.2021, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Чехия (мол.)
1 : 1
Италия (мол.)
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Чехия (мол.)
1
Италия (мол.)
1