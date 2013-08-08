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Бурсаспор VS Войводина
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Бурсаспор - Войводина: 08 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бурсаспор
Бурса
0:3
Первый матч 2:2
Бурсаспор - Войводина: 08 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
8 авг. 2013, 20:30 МСК
8.08.2013, 20:30 МСК
четверг
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Прогнозы
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
20:30
Бурсаспор
0 : 3
Войводина
08.08.2013
08 авг. 2013
чт
20:30
Бурсаспор
0
Войводина
3
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
21:00
Войводина
2 : 2
Бурсаспор
01.08.2013
01 авг. 2013
чт
21:00
Войводина
2
Бурсаспор
2
Новости
Турецкий диктор обманул весь стадион, назвав неправильный счет, и повлиял на чемпионскую гонку. Дальше – суд
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