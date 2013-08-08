Бурсаспор - Войводина: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бурсаспор
Бурса
0:3
Первый матч 2:2

Бурсаспор - Войводина: 08 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Войводина
Нови Сад
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2013, 20:30 МСК
8.08.2013, 20:30 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

08.08.2013 08 авг. 2013 чт 20:30
Бурсаспор
0 : 3
Войводина
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 20:30
Бурсаспор
0
Войводина
3
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 21:00
Войводина
2 : 2
Бурсаспор
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 21:00
Войводина
2
Бурсаспор
2

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