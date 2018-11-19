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Лига C
Болгария VS Словения
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Болгария - Словения: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Болгария
1:1
Болгария - Словения: 19 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Словения
Лига C, 6 тур
Лига C,
6 тур
19 нояб. 2018, 22:45 МСК
19.11.2018, 22:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Болгария
1 : 1
Словения
19.11.2018
19 нояб. 2018
пн
22:45
Болгария
1
Словения
1
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Словения
1 : 2
Болгария
06.09.2018
06 сент. 2018
чт
21:45
Словения
1
Болгария
2
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
20:00
Словения
0 : 2
Болгария
21.11.2007
21 нояб. 2007
ср
20:00
Словения
0
Болгария
2
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
20:00
Болгария
3 : 0
Словения
06.09.2006
06 сент. 2006
ср
20:00
Болгария
3
Словения
0
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