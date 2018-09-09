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Лига C
Болгария VS Норвегия
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Болгария - Норвегия: 09 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Болгария
1:0
Болгария - Норвегия: 09 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Норвегия
Лига C, 2 тур
Лига C,
2 тур
9 сент. 2018, 19:00 МСК
9.09.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Норвегия
мин
5
Скельвик
Йорген Скельвик
10
Жахид
Гаяс Жахид
20
Дели
Матс Меллер Дели
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
7
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
14
Бериша
Ветон Бериша
8
Тронстад
Сондре Тронстад
-
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
3
Ханше-Ольсен
Андреас Ханше-Ольсен
Запасные
17
Виндхейм
Андреас Виндхейм
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Норвегия
1 : 0
Болгария
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Норвегия
1
Болгария
0
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
19:00
Болгария
1 : 0
Норвегия
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
19:00
Болгария
1
Норвегия
0
03.09.2015
03 сент. 2015
чт
21:45
Болгария
0 : 1
Норвегия
03.09.2015
03 сент. 2015
чт
21:45
Болгария
0
Норвегия
1
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
Норвегия
2 : 1
Болгария
13.10.2014
13 окт. 2014
пн
21:45
Норвегия
2
Болгария
1
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1
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1
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