Болгария - Азербайджан: 13 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Болгария
2:0

Болгария - Азербайджан: 13 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Азербайджан
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
13 окт. 2015, 21:45 МСК
13.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Томаш Богнар
Томаш Богнар
Главный Судья
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Предварительный состав

Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Азербайджан
мин
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
7
Муталимов
Теллур Муталимов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
21
Сейдиев
Амин Сейдиев
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
2
Гараев
Гара Гараев
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
15
Эмрели
Махир Эмрели
Запасные
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
15
Алиев
Шахрияр Алиев
-
22
Садыхов
Рагим Садыхов
-
3
Диниев
Джошгун Диниев
-
5
Джамалов
Эльвин Джамалов
-
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
-
11
Гурбанлы
Муса Гурбанлы
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
Болгария
2 : 0
Азербайджан
13.10.2015 13 окт. 2015 вт 21:45
Болгария
2
Азербайджан
0
09.09.2014 09 сент. 2014 вт 19:00
Азербайджан
1 : 2
Болгария
09.09.2014 09 сент. 2014 вт 19:00
Азербайджан
1
Болгария
2

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