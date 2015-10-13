Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Франция
Ирландия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Россия разгромила Исландию на молодежном Евро
Главная
Футбол
Матч-Центр
Чемпионат Европы
Болгария VS Азербайджан
Поделиться:
Болгария - Азербайджан: 13 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Болгария
2:0
Болгария - Азербайджан: 13 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Азербайджан
Чемпионат Европы, 10 тур
Чемпионат Европы,
10 тур
13 окт. 2015, 21:45 МСК
13.10.2015, 21:45 МСК
вторник
Томаш Богнар
Томаш Богнар
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Болгария
мин
7
Делев
Спас Делев
3
Ангелов
Георги Ангелов
20
Илиев
Димитар Илиев
2
Попов
Страхил Попов
22
Цветков
Александр Цветков
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
Сисиньо
Сисиньо
12
Краев
Божидар Краев
-
Иванов
Галин Иванов
5
Димитров
Кристиан Димитров
23
Луков
Мартин Луков
Запасные
11
Карабелев
Янис Карабелев
-
7
Янков
Доминик Янков
-
4
Василев
Александар Василев
-
17
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
7
Ковачев
Светослав Ковачев
-
12
Александров
Денислав Александров
-
Азербайджан
мин
23
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
7
Муталимов
Теллур Муталимов
18
Кривоцюк
Антон Кривоцюк
21
Сейдиев
Амин Сейдиев
14
Бадалов
Эльвин Бадалов
3
Салахли
Азер Салахли
6
Гусейнов
Бадави Гусейнов
2
Гараев
Гара Гараев
20
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
15
Эмрели
Махир Эмрели
Запасные
12
Балаев
Эмиль Балаев
-
15
Алиев
Шахрияр Алиев
-
22
Садыхов
Рагим Садыхов
-
3
Диниев
Джошгун Диниев
-
5
Джамалов
Эльвин Джамалов
-
6
Мустафаев
Вугар Мустафаев
-
11
Гурбанлы
Муса Гурбанлы
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Болгария
2 : 0
Азербайджан
13.10.2015
13 окт. 2015
вт
21:45
Болгария
2
Азербайджан
0
09.09.2014
09 сент. 2014
вт
19:00
Азербайджан
1 : 2
Болгария
09.09.2014
09 сент. 2014
вт
19:00
Азербайджан
1
Болгария
2
Новости
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
3
#политика
25 июля 2020, 23:29
3
В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией
#Болгария
15 октября 2019, 18:55
#
Новости матча
Тренером вратарей ЦСКА стал Дмитрий Крамаренко из сборной Азербайджана. У него три матча за клуб
17 января, 13:29
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53
Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА
01 мая 2020, 09:21