Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Герертс 65
1:4
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Гай 13
Виллиан 19
Срна 35
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Мартин Ингварссон
Мартин Ингварссон
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
0
де Влигер
Геерт де Влигер
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Симайс
Жерон Симайс
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Вермеулен
Йорн Вермеулен
46
0
Дирар
Набиль Дирар
90
0
Герертс
Карел Герертс
65'
65'
90
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
67
0
Сонк
Уэсли Сонк
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
66
Запасные
0
Ленартс
Ив Ленартс
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
0
Дарден
Кун Дарден
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
0
Чавес
Даниэль Чавес
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Даман
Мохамед Даман
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Срна
Дарио Срна
35'
35'
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
90
0
Гай
Алексей Гай
13'
13'
46
0
Жадсон
Жадсон
74
0
Виллиан
Виллиан
19'
19'
66
0
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Ищенко
Николай Ищенко
0
Полянский
Алексей Полянский
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Кобин
Василий Кобин
0
Гладкий
Александр Гладкий
0
Агахова
Джулиус Агахова