Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Герертс 65
1:4
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Гай 13
Виллиан 19
Срна 35
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Мартин Ингварссон
Мартин Ингварссон
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
0
де Влигер
Геерт де Влигер
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Симайс
Жерон Симайс
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Вермеулен
Йорн Вермеулен
46
0
Дирар
Набиль Дирар
90
0
Герертс
Карел Герертс
65'
65'
90
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
67
0
Сонк
Уэсли Сонк
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
66
Запасные
0
Ленартс
Ив Ленартс
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
0
Дарден
Кун Дарден
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
0
Чавес
Даниэль Чавес
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Даман
Мохамед Даман
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Срна
Дарио Срна
35'
35'
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
90
0
Гай
Алексей Гай
13'
13'
46
0
Жадсон
Жадсон
74
0
Виллиан
Виллиан
19'
19'
66
0
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Ищенко
Николай Ищенко
0
Полянский
Алексей Полянский
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Кобин
Василий Кобин
0
Гладкий
Александр Гладкий
0
Агахова
Джулиус Агахова