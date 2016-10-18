Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Воссен 12
1:2
Матч завершен
Порту
Порту
Лаюн 68
Силва 90
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
82
1
Симонс
Тимми Симонс
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
15
Пина
Томас Пина
79
6
Клаудемир
Клаудемир
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
9
Воссен
Йелле Воссен
12'
12'
84
Запасные
41
Тенкенс
Йенс Тенкенс
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
21
Коолс
Дион Коолс
3
Лемуан
Лоран Лемуан
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
42
Сторм
Никола Сторм
7
Уэсли
Уэсли
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
68'
68'
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
19
Жота
Диогу Жота
61
16
Эррера
Эктор Эррера
60
30
Торрес
Оливер Торрес
90
10
Силва
Андре Силва
90'
90'
90
1
Отавио
Отавио
72
Запасные
12
Са
Жозе Са
2
Перейра
Макси Перейра
4
Боли
Вилли Боли
8
Браими
Ясин Браими
20
Андре Андре
Андре Андре
17
Корона
Хесус Корона
9
Депуатр
Лоран Депуатр