Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Перишич 4
Перишич 58
2:0
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
0
Стейнен
Стейн Стейнен
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
72
0
Блондель
Джонатан Блондель
83
0
Дирар
Набиль Дирар
90
0
Герертс
Карел Герертс
90
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
90
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
0
Перишич
Иван Перишич
4'
58'
4', 58'
90
0
Акпала
Джозеф Акпала
68
Запасные
0
де Влигер
Геерт де Влигер
0
Донк
Райан Донк
0
Дарден
Кун Дарден
0
Варгас
Рональд Варгас
0
Чавес
Даниэль Чавес
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Даман
Мохамед Даман
Партизан
мин
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Йованович
Бранислав Йованович
88
0
Гавранчич
Горан Гавранчич
14
0
Крстаич
Младен Крстаич
90
0
Брежанчич
Райко Брежанчич
90
0
Стеванович
Синиша Стеванович
90
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Морейра
Алмани Морейра
46
0
Томич
Неманья Томич
90
0
Диарра
Ламин Диарра
90
Запасные
0
Божович
Младен Божович
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
0
Ломич
Марко Ломич
0
Петрович
Радосав Петрович
0
Богунович
Милош Богунович
0
Клео
Клео
0
Илич
Брана Илич