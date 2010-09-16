Брюгге - ПАОК: 16 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Куемаха 61
1:1

Брюгге - ПАОК: 16 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПАОК
Салоники
Малезас 78
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
16 сент. 2010, 20:00 МСК
16.09.2010, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Брюгге
мин
0
Стейнен
Стейн Стейнен
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
0
Вермеулен
Йорн Вермеулен
24
0
Дирар
Набиль Дирар
90
0
Герертс
Карел Герертс
90
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
80
0
Куемаха
Дорже Куемаха
61'
61'
90
Запасные
0
де Влигер
Геерт де Влигер
-
0
ван дер Хейден
Петер ван дер Хейден
-
0
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
-
0
Симайс
Жерон Симайс
66
0
Варгас
Рональд Варгас
10
0
Щепович
Стефан Щепович
-
0
Лестьенн
Максим Лестьенн
-
ПАОК
мин
0
Крешич
Дарио Крешич
90
0
Лино
Лино
90
0
Контрерас
Пабло Контрерас
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
78'
78'
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
0
Витоло
Витоло
90
0
Ивич
Владимир Ивич
89
0
Гарсия
Пабло Гарсия
90
0
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу
74
0
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
Запасные
0
Халкиас
Константинос Халкиас
-
0
Чирилло
Бруно Чирилло
-
0
Зуэла
Франциско Зуэла
-
0
Сакеллариу
Лефтерис Сакеллариу
-
0
Фотакис
Георгиос Фотакис
1
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
16
0
Филомено
Лусио Филомено
0

События

Матч окончен 1:1
90'
Замена
Лусио Филомено
Димитриос Салпингидис
89'
Замена
Георгиос Фотакис
Владимир Ивич
Замена
Рональд Варгас
Вильфрид Дальма
80'
78'
ГОЛ! 1:1
Стилянос Малезас
74'
Замена
Набиль Эль-Жар
Афанассиоc Папацоглу
ГОЛ! 1:0
Дорже Куемаха
61'
54'
Желтая карточка
Мирослав Шнауцнер
Желтая карточка
Жерон Симайс
32'
Замена
Жерон Симайс
Йорн Вермеулен
24'
10'
Желтая карточка
Витоло

Прошлые матчи

02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
ПАОК
1
Брюгге
1
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Брюгге
1
ПАОК
1

Новости

Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Все о матче «Брюгге» – «Зенит»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
02 декабря 2020, 12:34
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
29 октября 2020, 01:33
Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
1
#Итан Хорват
20 октября 2020, 22:28
1
# Новости матча
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Лацио» сыграл вничью с «Брюгге» и вышел из группы ЛЧ впервые с 2000 года
08 декабря 2020, 22:46
«Зенит» вылетел из еврокубков, второй год подряд заняв последнее место в группе ЛЧ
03 декабря 2020, 00:50
«Зенит» разгромно проиграл «Брюгге» в пятом туре ЛЧ
03 декабря 2020, 00:49
Дзюба не сыграет с «Брюгге»
02 декабря 2020, 21:46
Где смотреть матч «Брюгге» – «Зенит»
01 декабря 2020, 19:55
Прогноз на матч «Брюгге» – «Зенит»
01 декабря 2020, 19:50