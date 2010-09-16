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Составы
мин
мин
0
Лино
Лино
90
События
Матч окончен 1:1
90'
89'
Замена
Замена
80'
78'
ГОЛ! 1:1
74'
ГОЛ! 1:0
61'
54'
Желтая карточка
Желтая карточка
32'
Замена
24'
10'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
02 декабря 2020, 12:34
29 октября 2020, 02:47
20 октября 2020, 22:28
1
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
08 декабря 2020, 22:46
03 декабря 2020, 00:50
03 декабря 2020, 00:49
02 декабря 2020, 21:46
01 декабря 2020, 19:55
01 декабря 2020, 19:50